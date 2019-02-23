انت الان تتابع السبت الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، ففي دوري أبطال إفريقيا، يستضيف شباب قسنطينة الجزائري نظيره الإسماعيلي، وفي الدوري الإنجليزي، يحل توتنهام ضيفا على بيرنلي، ونيوكاسل يواجه هيدرسفيلد وتُختم مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر أمام كريستال بالاس، في إسبانيا، تنطلق مواجهة خيتافي أمام رايو فاليكانو، ثم تنطلق القمة المرتقبة بين إشبيلية وبرشلونة، ويلعب محترفنا المصري محمود حسن (تريزيجيه) مع قاسم باشا أمام ألانيا سبور، في الدوري التركي، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي × النادي الرياضي القسنطيني الجزائري - الساعة السادسة مساء - الدوري الإنجليزي بيرنلي × توتنهام – الساعة الثانية والنصف ظهرًا نيوكاسل × هيدرسفيلد تاون – الساعة الخامسة مساء بورنموث × وولفرهامبتون – الساعة الخامسة مساء ليستر



- الدوري الإنجليزي - دوري أبطال إفريقياالإسماعيلي × النادي الرياضي القسنطيني الجزائري - الساعة السادسة مساء- الدوري الإنجليزي بيرنلي × توتنهام – الساعة الثانية والنصف ظهرًا

نيوكاسل × هيدرسفيلد تاون – الساعة الخامسة مساء بورنموث × وولفرهامبتون – الساعة الخامسة مساء

ليستر سيتى × كريستال بالاس – الساعة السابعة والنصف مساء - الدوري الإسباني إشبيلية × برشلونة – الساعة الخامسة والربع مساء الافيس × سيلتا فيجو – الساعة السابعة والنصف مساء - الدوري الإيطاليتورينو × أتلانتا – الساعة الرابعة عصرًا

فروسينونى × روما – الساعة التاسعة والنصف مساء

- الدوري التركيالانيا سبور × قاسم باشا (تريزيجيه) – الساعة الثالثة عصرًا

- الدوري السعوديالرائد "عطوة" × الفيصلى – الساعة الثالثة عصرًا

النصر × الفيحاء – الساعة السابعة والنصف مساء - الدوري الإيطاليتورينو × أتلانتا – الساعة الرابعة عصرًافروسينونى × روما – الساعة التاسعة والنصف مساء- الدوري التركيالانيا سبور × قاسم باشا (تريزيجيه) – الساعة الثالثة عصرًا- الدوري السعوديالرائد "عطوة" × الفيصلى – الساعة الثالثة عصرًاالنصر × الفيحاء – الساعة السابعة والنصف مساء

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