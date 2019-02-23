شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي أحد: من المستحيل أن يمارس مؤمن زكريا الكرة خلال الفترة المقبلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من الأهلي يعاني من مشكلة طبية ستنهي مشواره مع الفريق.

وأضاف «الحربي»، في تصريحات تلفزيونية: «في بيان رسمي سيصدر السبت سيتم الإعلان بشكل كامل عن حالته».

وواصل: «تعرفنا على مشكلته منذ انطلاقه للفريق خاصة عند مشاركته في المران، من المستحيل أن يمارس الكرة خلال الفترة المقبلة».