شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام وأياكس يحتفلان بعيد ميلاد ميدو الـ36 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل ناديا توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي، بعيد ميلاد أحمد حسام ميدو، نجم هجوم المنتخب الوطني السابق والمدير الفني الحالي لفريق الوحدة السعودي، الذي يتم اليوم السبت عامه الـ36.

ونشر الحساب الرسمي لتوتنهام، الذي لعب ميدو بين صفوفه في الفترة بين 2004-2007، صورة لميدو، مهنئًا إياه بعيد ميلاده، فيما أعد نادي أياكس فيديو لأجمل أهداف ميدو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، احتفالا بهذه المناسبة.

ولميدو الذي انطلق من فريق الناشئين بنادي الزمالك مسيرة احترافية طويلة ومميزة، حيث لعب لصفوف جنت البلجيكي وأياكس أمستردام الهولندي وروما وأولمبيك مارسيليا وتوتنهام وميدلسبره وويجان وويستهام وبارنسلي، فضلا عن لعبه في صفوف الزمالك موسمي 2009- 2010 و2011-2012، قبل دخول عالم التدريب، حيث درب فرق الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة وأخيرا الوحدة السعودي.