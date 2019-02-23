شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه للغردقة اليوم استعدادًا لملاقاة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24 في بطولة الدوري العام.

وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم علي ملعب التتش، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء، قبل التحرك من مقر النادي بالجزيرة، والتوجه إلي الغردقة، لملاقاة الجونة على ملعبه.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، في تخطي خطوة جديدة في مشوار الدوري العام، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده عندما يواجه الجونة غدا بالغردقة.