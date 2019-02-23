شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يخضع لبرنامج بدني تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة الاعداد البدني، تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والتي أصبحت قريبة للغاية، بعدما قطع اللاعب شوطاً كبيرا في طريق العودة من خلال الانتهاء من مرحلتي العلاج الطبيعي ثم التأهيل.

ويخضع سليمان، لبرنامج بدني، تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، بالتنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي سبق أن أبدى ارتياحه الشديد بسبب تراجع معدل الاصابات وعودة أكثر من لاعب للمشاركة الجماعية.

وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة، التي أقيمت بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.