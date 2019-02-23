شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادًا للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الجونة، التي تقام عصر غد في الغردقة.

وحرص لاسارتي، على مشاهدة فريق الجونة أكثر من مرة لدراسته بشكل جيد قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا، والوصول إلى طريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المباراة.

وأدى الأهلي مرانه الاخير ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى الغردقة للمبيت بها.