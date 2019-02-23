شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة القادسية تلفت نظر «إلتون».. وغضب جماهيري بعد الخسائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) (تصوير: سامي الغامدي)

قرر الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية توجيه خطاب لفت نظر، للمحترف البرزايلي إلتون جوزيه، إثر تجاهله مصافحة الجهازين الفني والإداري على دكة البدلاء، بعد استبداله من قبل المدرب البلغاري بيتيفا في شوط المباراة الثاني ودخول عبدالمحسن القحطاني بدلا عنه، وسيطبق الجهاز الإداري ما نصت عليه لائحة النادي الداخلية تجاه إلتون جوزيه بلفت نظر اللاعب، وفي حال تكرار ذلك فسيتم الخصم من مرتبه الشهري.

وخرجت جماهير نادي القادسية أمس (الجمعة) غاضبة من ملعب المباراة بعد خسارة الفريق مواجهة الشباب بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثار نزف النقاط مخاوف الجماهير القدساوية التي طالبت إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل بعقد اجتماع عاجل مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية التي خسرها الفريق أمام النصر والهلال والشباب، مبدية في الوقت نفسه استياءها الشديد من طريقة عمل المدرب البلغاري إيفايلو بيتيفا، مبينة أن المدرب فشل في توظيف لاعبيه بالشكل الصحيح داخل المستطيل الأخضر على الرغم من معرفته التامة باللاعبين.

ويحتل فريق القادسية المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، وسيلاقي فريق الرائد (الجمعة) القادمة ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهته، قدم مدرب فريق القادسية البلغاري بيتيفا، اعتذاره لكافة الجماهير القدساوية بعد خسارة الفريق أمام الشباب، واعدا بتصحيح الأوضاع قبل مباراة الرائد القادمة، مؤكدا أن هذه النتائج لا ترضيه شخصيا، وأن الأخطاء التي ارتكبها لاعبو القادسية تسببت في خسارة الفريق وكلفتهم النقاط الثلاث.