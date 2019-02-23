شكرا لقرائتكم الوحدة يبدأ إجراءات شراء عواد من الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتطلع نادي الوحدة السعودي لإستمرار الحارس المصري محمد عواد ضمن صفوفه الموسم المقبل بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق هذا الموسم.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الوحدة إستفسر من مسئولي الإسماعيلي عن إمكانية تجديد إعارة الحارس محمد عواد أو شراء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتحدثت الصحيفة أن محمد عواد تلقى عروضاً من أنجيه الفرنسي وأندية يونانية بجانب رغبة الوحدة السعودي في ضمه نهائياً، مشيرة إلى أن الحارس المصري يرغب في مواصلة مشواره الأحترافي خارج مصر.

وكان الوحدة السعودي تعاقد مع محمد عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الإسماعيلي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن محمد عواد غادر أرض الملعب مصاباً في فوز الوحدة على أحد بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "الشرائع" ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.