أهم مفترحات لائحة النظام الأساسي لعمومية اتحاد الكرة

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جدة - عمرو شويل وزع مجلس ادارة اتحاد الكرة ، التعديلات المقترحة من جانبه علي لائحة النظام الاساسي والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية الطارئة اليوم . وتمثلت التعديلات المقترحة من مجلس الجبلاية في الغاء بند الـ 8 سنوات الذي يمنع العضو من الترشح اكثر من دورتين متتاليتين ، بجانب وضع بند جديد في شروط الترشح يسمح للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة او اي فرد يعمل في المجال الرياضي اكثر من 5 سنوات في الترشح .

مقترحات لائحة اتحاد الكرة الجديدة



مقترحات لائحة اتحاد الكرة الجديدة



مقترحات لائحة اتحاد الكرة الجديدة

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