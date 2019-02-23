شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يلجأ للقضاء للرد على إتهامات الإصابة المُزمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مؤمن زكريا صانع العاب الأهلي حقيقة معاناته من اصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد كشف مسئولو نادى احد عن رغبتهم فى فسخ عقد الاعارة بسبب الاصابة .

واكد مؤمن زكريا للمقربين انه لا صحة لهذه الانباء، مؤكدا ان احد يدعي هذه الأنباء لرغبته في فسخ التعاقد معه ،متسائلا اذا كانت هذه الانباء صحيحة لماذا لم تظهر اثناء خضوعه للكشف الطبي ولماذا دخل قائمة مباراتين للفريق السعودي؟

واضاف مؤمن للمقربين انه دخل في مشادة مع مسئول رفيع المستوي في نادي أحد وهو الأمر الذي تسبب في حدوث هذه الأزمة مؤكدآ انه متمسك بالحصول علي حقوقه كاملة ومقاضاه كل من أساء له وأدعي اصابته بمرض مزمن.

ويستعد نادى احد وققا لتاكيدات مسئوليه لفسخ التعاقد مع مؤمن زكريا نظرا لعدم قدرته علي اللعب لمدة ٣ اشهر علي الأقل حيث أكد مسئولو النادي السعودي أن اللاعب يعاني من ضعف وضمور في العضلات ومن خلل فى الجهاز العصبي