شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يعرض على الأندية إلغاء الـ8 سنوات.. وشرط جديد للترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مجلس إدارة اتحاد الكرة التعديلات المقترحة من جانبه على لائحة النظام الأساسى والتى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة اليوم. وتمثلت التعديلات المقترحة من مجلس الجبلاية فى إلغاء بند الـ8 سنوات، الذى يمنع العضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين، بجانب وضع بند جديد فى شروط الترشح يسمح للمدير التنفيذى لاتحاد الكرة أو أى فرد يعمل فى المجال الرياضى أكثر من 5 سنوات فى الترشح.

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