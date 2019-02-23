سوبر كورة.. 9 قواعد و6 ممنوعات لجماهير الزمالك فى موقعة الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "سوبر كورة" أهم القواعد التى تحرص قوات الأمن والمنظمون لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى، فى التاسعة مساء غد الأحد على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، على التزام الجماهير بها خلال المباراة وعدم الخروج عنها.
لمتابعة قواعد دخول الملعب والمحظورات التى يجب على الجماهير عدم القيام بها اضغط هنا..
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