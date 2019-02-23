اقتراب سليمان وعاشور من العودة لتدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

بدأ وليد سليمان، لاعب الفريق الأهلي، تنفيذ مرحلة الإعداد البدني، تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والتي أصبحت قريبة للغاية بعدما قطع اللاعب شوطاً كبيرا في طريق العودة من خلال الانتهاء من مرحلتي العلاج الطبيعي ثم التأهيل.

ويخضع سليمان، لبرنامج بدني، تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، بالتنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي سبق أن أبدى ارتياحه الشديد بسبب تراجع معدل الإصابات وعودة أكثر من لاعب للمشاركة الجماعية.

وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة، التي أقيمت بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك بدأ حسام عاشور، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي وبات على أعتاب العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويتحدد موقف عاشور، من المشاركة الجماعية عقب مباراة الجونة، بعد الاطمئنان بشكل أكبر على حالته من الناحية الطبية والتأكد من عدم شكوى اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة قائد الفريق بشكل كبير، بينما بات على بعد مسافة قصيرة من العودة ولكن القرار النهائي سيكون عقب انتهاء مباراة الجونة.

وكان عاشور، قد تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وفضّل الجهاز الفني والطبي التآني في عودة اللاعب وخضع لبرنامج علاجي ووصل إلى المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي تمهيدًا للعودة.

ومن المقرر يتوجه الفريق اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24 في بطولة الدوري العام.

وكذلك سيعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم؛ للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الجونة.

وحرص لاسارتي، على مشاهدة فريق الجونة أكثر من مرة لدراسته بشكل جيد قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدًا، والوصول إلى طريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المباراة.

وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى الغردقة للمبيت بها.