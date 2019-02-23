بالفيديو والصور.. كيف تشاهد مباراة عودة الإسماعيلي لأفريقيا مجانًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في هذه الحالة يكون الأمر بسيطًا للغاية، فقط افصل "جاك الدش"، بعده قم بتشغيل الإريال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

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