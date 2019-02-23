تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد لا بأس من المباريات بالبطولات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: دوري أبطال أفريقيا 06:00 - الإسماعيلي VS النادي الرياضي القسنطيني ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD. الدوري الإنجليزي 02:30 - بيرنلي VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. 07:30 - ليستر سيتي VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD. الدوري الاسباني 05:15 - إشبيلية VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD. الدوري التركي 03:00 - ألانياسبور vs قاسم باشا "تريزيجيه" الدوري الإيطالي 09:31 ـ فروزينوني VS روما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD الدوري الألماني 04:30 - بايرن ميونيخ VS هيرتا برلين ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 02:55 - الرائد "المحترف المصري محمد عطوة" VS الفيصلي ـ القناة الناقلة ـ Ksport. الدوري الفرنسي 06:00 - باريس سان جيرمان VS نيم أولمبيك

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