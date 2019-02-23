رئيس الوحدة السعودي: ميدو مدرب "ممتاز".. و"قلة مندسة" تطالب برحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أشاد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، بمستوى المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو"، مشيرا الى أنه يستهدف تغيير العقلية في النادي.

وتغلب الوحدة على أحد 4 / 1 في المرحلة الحادية والعشرين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس.

وقال رئيس نادي الوحدة في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية" "بعد كل هزيمة، تظهر القلة المندسة، وتبدأ في اثارة المشاكل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لكنهم يختفون وقت الفوز".

واستمر "جماهير الوحدة كبيرة ورائعة، لكن بعضهم يتأثر بما يثار من القلة المندسة عبر التواصل الاجتماعي، رسالتي لهم بأن لا يسيروا خلفهم، هؤلاء يضربون استقرار الفريق".

وصرح "ميدو مدرب ممتاز، هذا أمر منتهي بالنسبة لنا، نحن لاعبين كرة قدم، ونعيش مع الجهاز الفني ونشاهد عملهم على أرض الواقع، ميدو مدرب مميز للغاية".

وأضاف "من الوارد أن يخطئ ميدو في مباراة، هذا أمر طبيعي في كرة القدم، أي شخص في العالم معرض لهذا، لكننا ندعمه وجهازه الفني، نريد أن يكون هناك حالة من الاستقرار داخل النادي".

وواصل "هناك من يرسل لي سير ذاتية لمدربين من أجل أن نطيح بميدو من تدريب الفريق بعد الخسارة".

وشدد "بالطبع أحزن لأي أمر يحدث يعكر من مزاج المشجع الوحداوي، أعلم أن هناك جماهير كبيرة للنادي تتمنى أن تفرح قبل أن تموت، نبذل قصارى جهدنا لكي نسعدهم، ولا استطيع التخلي عن النادي".

وتابع "القلة المندسة موجودة في النادي منذ كنت لاعبا، لكن لدي ثقة في باقي الجماهير، هدفي تغيير العقلية داخل النادي، أجيال كثيرة تعاقبت على النادي كانت مميزة وعانت من هؤلاء".

واختتم "نحن أقدم نادي في المملكة، ولا يعيب أي نادي إن كان ثاني من تأسسولقب العميد لا نريده، المهم نحن أول من أسس الرياضة في المملكة، وسنحتفل بـ103 عام".