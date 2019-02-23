تقرير.. ميدو و 23 فبراير وكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ مصطفى الجريتلي:

في 23 فبراير عام 2000 تُوفي الإنجليزي ستانلي ماثيوس، أسطورة نادي بلاكبول و أول لاعب يتوّج بجائزة الكرة الذهبية عام 1956 وفي 2006 بذات اليوم تُوفيّ تيلمو ثارّا، أسطورة الكرة الإسبانية وأتليتك بيلباو عن عمر 81، وهو ثالث أفضل هدافي الليجا تاريخيًا بعد ميسي وكريستيانو رونالدو.. وفي القاهرة استقبل حسام وصفي، مولوده بذات اليوم الذي أسماه أحمد قبل أن يُقرر إلحاقه بصفوف ناشئي فريق كرة القدم بنادي الزمالك ليُعرف بين أصدقائه بـ "ميدو".

ميدو الذي نشأ في القاهرة قبل أن يُغادر للاحتراف في أوروبا يحتفل اليوم السبت 23 فبراير بعيد ميلاده الـ 36 ولكن وهو في السعودية منُتشيًا بفوز فريقه الوحدة برباعية مساء يوم أمس الجمعة على نظيره أحد ضمن بطولة الدوري هناك.

ولكن للمصادفة لم يكن يوم عيد ميلاد ميدو سعيدًا بالنسبة له داخل المستطيل الأخضر، فحينما حلّ فريقه سلتا فيجو ضيفًا على نظيره ملقا يوم الأحد 23 فبراير 2003 لم يتواجد ميدو بقائمة اللقاء الذي جمعهما بالدوري الاسباني، بينما شارك كبديل بعد 58 دقيقة من مباراة فريقه ميدلسبره أمام ليفربول التي جمعتهما يوم السبت 23 فبراير 2008 ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي ولم يُسجل أو يصنع لزملائه خلال الـ 32 دقيقة التي شارك بها وانتهى اللقاء بهزيمتهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكذلك حينما شارك ميدو كبديلاً بقميص ويستهام أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس 23 فبراير 2010 في الدقيقة 46 لم يُسجل أي هدف أو يصنع لزملائه.

وهو الأمر الذي تكرر معه وهو مدير فني فرغم خوضه مباريات بعد يوم أو قبل يوم من عيد ميلاده إلا أن هُزم في اللقاء الوحيد الذي أداره وهو مدير فني؛ حيث لقاء وادي دجلة ونظيره الأهلي يوم 23 فبراير 2017 حينها هُزم بهدف نظيف سجله عمرو جمال للأهلي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ولكن لم تقتصر حياة ميدو وهو لاعب على هذه المناسبات فقط بل شارك في 273 مباراة طيلة مسيرته ـ التي ظهر بها بالدوري المصري، البلجيكي، الهولندي، الاسباني، الفرنسي، الإيطالي والإنجليزي ـ ؛ حيث سجل 81 هدفًا وصنع 26 أخرين لزملائه.