شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للتايكوندو بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، بطولة العالم للتايكوندو، والتى تقام فعالياتها بمدينة الغردقة.

ويشارك في البطولة 578 لاعبًا يمثلون 47 دولة، وتخوض مصر منافسات البطولة بـ29 لاعبًا بواقع 16 لاعباً و13 لاعبة، ويقود المنتخب الوطني فنيًا كابتن أسامة السيد وكابتن محمد مجدي.