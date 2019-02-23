شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة ضياء رشوان ومرتضى منصور لإنهاء أزمة دخول الصحفيين نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق والمرشح لمنصب النقيب، مساء أمس الجمعة، مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أزمة دخول الصحفيين النادي، حيث توجه الأول للقاء الثاني عقب علمه بصدور تعليمات بمنع الصحفيين من دخول النادي، قبل تصاعد الأزمة.

وأجرى «رشوان» اتصالات عاجلة في ضوء سعيه وتضامنه مع الزملاء الصحفيين في مباشرة حقوقهم كأعضاء في نادي الزمالك، كما قام بإدخال الأستاذ عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بصفته زميلاً للمستشار مرتضى منصور، وعقب تواصل الأطراف الثلاثة، وافق «منصور» على مطالب الصحفيين، ودعا رشوان لتشريفه في النادي.

Advertisements

وعند استقبال رئيس الزمالك لضياء رشوان، أصر على أن يجلس على مكتبه الخاص تقديرًا له وللصحفيين، مؤكدًا حسن نيته واحترامه لجميع الصحفيين، وقال: «أساس هذه المشكلة يكمن في البلاغات المقدمة ضد النادي لدى النائب العام، باعتبار أن عضوية الصحفيين تمثل مخالفة، وهو ما أرفضه، وأؤكد تضامني الكامل مع الصحفيين».

جلسة ضياء رشوان ومرتضى منصور

كما أكد رئيس نادي الزمالك لـ«رشوان»، العمل على إنهاء المشكلة، وفتح عضويات جديدة بعد استقرار العضويات القديمة، مطالباً رشوان بالتدخل لدى رئيس الوزراء لإنهاء المشكلة، وتقنين عضويات الصحفيين بالنادي.

وفي نهاية اللقاء، أكد «رشوان» تفهمه موقف رئيس النادي، وأبدى تحركه أمام الجهات المختصة المتمثلة في وزير الشباب والرياضة، وجهات التحقيق لحل هذه المشكلة من جذورها.

واتفق الطرفان على قيام عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، بالتنسيق والمتابعة بين الطرفين حتى انتهاء المشكلة نهائيًا.