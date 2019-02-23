الكشف عن تحايل قطري للاستيلاء على السوبر التونسي

قال الصحفي الاستقصائي الفرنسي رومان مولينا إن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعرض لعملية تحايل من قبل القطريين، بعد أن أمضى عقودا مع شركة قطرية وهمية من أجل تنظيم مسابقة السوبر التونسي في الدوحة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

مولينا، صاحب البرنامج الرياضي "خفايا كرة القدم" الذي يبث بصفة منتظمة على موقع "يوتيوب"، كشف عن أن شركة التسويق الرياضي، التي يوجد مقرّها في قطر، لا وجود قانوني لها في السجلين التجاريين لإمارة موناكو والعاصمة الفرنسية، كما تدّعي ذلك.

وتوصّل الصحفي الاستقصائي الفرنسي إلى أن الأمر يتعلّق بعملية تحايل واضحة وجلية، أساءت بشكل كبير لسمعة كرة القدم التونسية.

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تجدر الإشارة إلى أن مباراة السوبر التونسي، التي كان من المقرّر إجراؤها الأحد المقبل، بالدوحة، تم تأجيلها لموعد لاحق لأسباب تنظيميّة، وذلك وفقا للرواية الرسمية.

وكانت الجماهير التونسية اعترضت في وقت سابق على عودة هذه المسابقة للوجود من بوابة قطر، بعد فترة توقّف دامت 17 سنة.

وفي سياق آخر، يلاحق شبح الفشل الجماهيري مباراة السوبر الأفريقي، المقررة إقامتها يوم 29 مارس/آذار المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، بسبب قرار روابط ألتراس الترجي التونسي والرجاء المغربي بمقاطعتها.