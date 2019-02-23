شكرا لقرائتكم بياتيك يطارد رونالدو في صراع هدافي الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل كريستوف بياتيك نجم ميلان مطاردة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس على قمة هدافى الدوري الإيطالي بعدما سجل هدفا فى فوز فريقه على إمبولى أمس بنتيجة 3 /0 في الجولة 25 للكالتشيو.

ورفع بياتيك رصيده إلى 18 هدف في الدوري الإيطالي حتى الآن، ليصبح على بعد هدف وحيد من كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين حاليًا برصيد 19 هدف.

وسجل بياتيك 18 هدفا مع فريقين مختلفين بدأها مع جنوى بتسجيل 13 هدف فى النصف الأول من الموسم، ثم أضاف 5 آخرين مع ميلان منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي.

من ناحية أخرى، يقترب كريستيانو رونالدو من تسجيل رقم قياسى جديد فى مسيرته الحافلة حيث ينتظر تسجيل هدف أمام بولونيا غدا الأحد ليرفع رصيده إلى 20 هدف في الدوري الإيطالي، وذلك من أجل معادلة الرقم التاريخي لكل من جيرد مولر نجم بايرن ميونخ السابق وليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي.

وفى حالة تسجيل رونالدو غدا سيصبح ثالث لاعب عبر التاريخ يسجل 20 هدف أو أكثر خلال 11 موسم خلال مسيرته في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد جيرد مولر وميسي، ويعد المهاجم الألمانى هو أول من حقق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ بعد أن تخطى حاجز 20 هدف في 11 موسم، وعادل رقمه ميسي في الموسم الحالي.

وبدأ رونالدو مسيرته التهديفية في موسم 2007-2008، وذلك عندما أحرز 31 هدف في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، وبعد فشله في تكراره بالموسم التالي، انتقل إلى ريال مدريد وحقق ذلك في مواسمه التسعة في الدوري الإسباني، وأصبح على موعد مع الموسم لـ11 في الكالتشيو.