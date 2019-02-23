شكرا لقرائتكم ٩ قواعد و ٦ ممنوعات لجماهير الزمالك في موقعة الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 أهم القواعد التي تحرص قوات الأمن والمنظمين لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي في التاسعة مساء غدا الأحد علي إستاد برج العرب في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، علي التزام الجماهير بها خلال المباراة وعدم الخروج عنها.

كما حددت قوات الأمن عدد من المحظورات التي تمنع الجماهير من اصطحابها أو القيام بها خلال المباراة وهو ما تم إدراجه علي ظهر تذكرة دخول المباراة لتحذير الجماهير من عدم الخروج عن النص.

قواعد استخدام تذاكر المباراة:

الاستاد بالكامل مراقب بالكاميرات من الداخل والخارج

اتبع التوجيهات الإرشادية المتواجدة في محيط الاستاد من الخارج والداخل

تفتح البوابات الخارجية والداخلية قبل المباراة بأربع ساعات ولن يدخل من البوابات الخارجية سوي حامل تذاكر المباراة فقط

اتباع تعليمات الامن والسلامة من قبل أفراد الشرطة والمتطوعين والمنظمين

سيتم تطبيق إجراءات التفتيش من قبل أفراد الأمن والمتطوعين والمنظمين

هذه القنوات معروضة بشكل مباشر ومسجل علي القنوات التلفزيونية والرقمي وبالحصول علي هذه التذاكر فإنكم موافقون علي تصويركم وبث صوركم وفقا لاختيار لجنة دوري المحترفين وأصحاب بث الحقوق التلفزيوني والرقمي وعلي وسائل التواصل الاجتماعي

الروح الرياضية والرياضة تجمعنا ولا تفرقنا والمنافسة الشريفة في شعار نشاط كرة القدم ونرجو من الجميع نبذ التعصب

رقم بوابة الدخول موضح بالتذكرة يرجي الالتزام به

شراؤك للتذكرة التي بين يديك يعد موافقة منك علي الخضوع بكافة الشروط والأحكام والقوانين الخاصة بجمهورية مصر العربية ومجال كرة القدم وفي حالة المخالفة تعرض للمسائلة القانونية

محظورات قبل دخول المباراة:

لا يسمح بحمل أية ألعاب نارية أو شماريخ أو مواد مفرقعة أو مشتعلة – ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفون

يمنع كل ما يسبب الحرائق مثل الشعلات والكيماوي ويؤثر علي سلامة الجماهير واللاعبين – وستتم ملاحقة مشعلها بالكاميرات

لا يسمح مطلقا بحمل عصا أو حوامل أعلام خشبية

لا يسمح بحمل أو اصطحاب أي لافتات مسيئة أو تحمل عبارات غير لائقة

لا يسمح بحمل أي زجاجات أو أدوات حادة

لا يسمح بحمل أي حقائب