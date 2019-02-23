شكرا لقرائتكم أولد ترافورد يستعد لإستقبال كلاسيكو يونايتد وليفربول بـ"الثوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برش أرضية ملعب "أولدترافورد" الذي يستضيف مباراة الكلاسيكو أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح غداً الأحد فى قمة مباريات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بـ"الثوم".

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد أقدم على رش ملعب "أولد ترافورد" بـ"الثوم" للقضاء على الطفيليات وتسهيل حركة الكرة على أرض الملعب.

وأضافت الصحيفة، "على الرغم من الرائحة الكريهة التي تبعث داخل الملعب جراء رش الملعب بالثوم، إلا الأقدام على هذا الأمر يعد شيئاً ضرورياً من أجل الحفاظ على جودة العشب وقتل الفطريات".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.