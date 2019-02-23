شكرا لقرائتكم تقرير سعودي صادم لمؤمن زكريا: يعاني من خلل في الجهاز العصبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حصل "الخليج 365" على تفاصيل التقرير الطبي الذى كتبه الجهاز الطبي لنادي أحد السعودى عن حالة مؤمن زكريا لاعب الاهلى المعار لنادى أحد ، والذى تسبب فى اتخاذ إدارة النادي السعودى قراراً بفسخ العقد مع مؤمن زكريا وعودته من جديد للأهلى.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتصال تم مع إدارة أحد السعودى سرد خلالها الأخير أسباب اقداهم على هذه الخطوة، مؤكدين أن اللاعب يعاني من مشكلة حدثت اثناء تواجده فى الأهلى.

ويتضمن التقرير الطبي الذي سيعلنه أحد السعودي عدداً من النقاط الطبية بخصوص حالة مؤمن زكريا يعد أبرزها :

-اللاعب يعاني من ضعف وضمور في العضلات

-اللاعب لا يعاني من اصابه فى القلب

-اللاعب يعاني من خلل فى الجهاز العصبي

-اللاعب يحتاج لراحة تامة لمدة 3 أشهر مع بالتزامن مع حصوله على قرص علاجي شامل