صفقات أحد السعودي "مفيهاش بركة"

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جدة - عمرو شويل طارد النحس نادي أحد السعودي في الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتعاقد مع نادي أحد مع الحارس الأوزبكي إينياتي نيستروف، الذي سجل رقما قياسيا، بمشاركته في كأس آسيا 5 مرات، منذ نسخة 2004، وصولا إلى النسخة الأخيرة التي أقيمت بالإمارات العام الحالي، وذلك لتدعيم حراسة المرمى.

ولم يفرح عشاق نادي أحد بصفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزبكستان طويلاً بعدما تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، بعد تناوله دواء محظوراً "منشطات"، ليقرر النادي السعودي الأستغناء عن خدماته.

وتلقى نادى أحد صدمة جديدة أمس بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب المصري مؤمن زكريا معاناته من إصابة مزمنة في العضلات.

وكان نادي أحد تعاقد مع مؤمن زكريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من النادي الاهلي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يشارك مؤمن زكريا في مباريات الفريق بسبب الإصابة، ليقرر النادي رفع إسمه من قائمة الفريق.

جدير بالذكر أن نادي أحد الذي يضم المهاجم المصري أحمد جمعة يحتل المركز الـ 16 والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.