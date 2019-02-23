هودجسون وموعد مع التاريخ

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جدة - عمرو شويل سيكون روي هودجسون المدير الفني لنادي كريستال بالاس على موعد مع التاريخ عندما يحل الفريق اللندنى ضيفاً على ليستر سيتي في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت الصفحة الرسمية لمسابقة الدوري الإنجليزي بموقع "تويتر"، أن روي هودجسون سيكون أكبر مدرب يتولى مسؤولية قيادة مباراة بالبطولة بعمر 71 عامًا، و198 يومًا.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، خلف ليستر سيتي صاحب المركز الـ 12 بفارق خمس نقاط.

روي هودجسون سبق وأن تولى تدريب العديد من أندية الدوري الإنجليزي على رأسها ليفربول وفولهام كما سبق وأن تولى تدريب منتخب إنجلترا.