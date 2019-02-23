شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل التقرير الطبى لـ مؤمن زكريا قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على تفاصيل التقرير الطبي الذى كتبه الجهاز الطبى لنادى أحد السعودى عن حالة مؤمن زكريا لاعب الاهلى المعار لنادى أحد، والذى تسبب فى اتخاذ إدارة النادى السعودى قراراً بفسخ العقد مع مؤمن زكريا وعودته من جديد للأهلى.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن هناك اتصالاً تم مع إدارة أحد السعودى سرد خلاله الأخير أسباب إقداهم على هذه الخطوة، مؤكدين أن اللاعب يعانى من مشكلة حدثت أثناء تواجده فى الأهلى.

ويتضمن التقرير الطبى بخصوص حالة مؤمن زكريا والذى سيعلنه أحد السعودى عدداً من النقاط الطبية أبرزها:

- اللاعب يعانى من ضعف وضمور فى العضلات.

- اللاعب لا يعانى من إصابة فى القلب.

- اللاعب يعانى من خلل فى الجهاز العصبى.

- اللاعب يحتاج لراحة تامة لمدة 3 أشهر مع بالتزامن مع حصوله على برنامج علاجى شامل.