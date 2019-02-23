قصة صور.. لاعبو الأهلي نجوم في الديفيله الشتوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
على مدار تاريخ الساحرة المستديرة، تألق نجوم مصر في الأناقة واختيار الملابس بفن لا يختلف كثيراً عن الفنون التي يستعرضونها على ساحة المستطيل الأخضر، إلا أن لاعبو النادي الأهلي أصبحوا عنواناً للشياكة خلال فصل الشتاء الجاري فى مشهد أشبه بالديفيله.
و تألق لاعبو القلعة الحمراء في العرض الشتوي لملابس فصل الشتاء، الذي أوشك على الانتهاء، وظهر نجوم الأهلي بمظهر جذاب في الملابس الشتوية و نسلط عليها الضوء في الصور التالية:
ازارو
جيرالدو
حمودي
رامى ربيعه
سعد وهشام
صلاح محسن
محمد الشناوي
محمد شريف وباسم على
محمد هاني
مصطفى شوبير
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