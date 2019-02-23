شكرا لقرائتكم خبر عن 112 نادي شرط إقامة عمومية اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأحد فنادق 6 أكتوبر لمناقشة وتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي وإرسال هذه التعديلات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- لاعتمادها فى حالة اكتمال النصاب القانوني للعمومية و الموافقة على البنود.

وتنص اللائحة على ضرورة حضور 50 + 1 من إجمالي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والذى يستلزم حضور 112 نادي فى اليوم الأول وفى حالة عدم حضور هذا العدد يتم تأجيل العمومية لليوم التالى مباشرة بحضور 56 نادي.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على بعض التعديلات على اللائحة ، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات بجانب وضع حد أقصى لسن الترشح بحيث لا يجوز لمن تخطى الـ70 عامًا خوض الانتخابات، وأيضًا وضع بند يمنع أى شخص من الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس إلا اذا كان قد أمضى دورة كاملة فى المجلس من قبل كعضو مجلس إدارة، بجانب إنشاء روابط محترفة لأندية القسم الأول والثانى والثالث.

كما يقترح بعض أعضاء الجبلاية إلغاء المقعد المخصص للمرأة على أن تخوض السيدات الانتخابات على أحد المقاعد المفتوحة للعضوية ، كما سيطلب بعض التعديلات وعلى رأسها صرف نسبة 20 إلى 25 % من دخل اتحاد الكرة سنوياً لأندية القسم الثانى والثالث، بحيث يحصل كل نادى في القسم الثاني سنويا على 950 ألف جنيه ، واندية القسم الثالث ما يقارب الـ235 ألف جنيه ، كما استقر مجلس الجبلاية على التراجع عن طرح فكرة إقامة الإنتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة، بعدما رفض أغلب أعضاء المجلس هذا الإقتراح بجانب الجمعية العمومية، وستقام الإنتخابات المقبلة على مقاعد الرئيس والنائب و9 أعضاء.