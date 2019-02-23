حسام حسن مديرًا فنيًا لسموحة

مصراوي - كتب- علي البهجي: أعلن فرج عامر، المدير الفني لفريق سموحة، اختيار حسام حسن مديرا فنيا للفريق السكندري، خلفا لعادل عبد الرحمن. وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن إبراهيم حسن مديرا للكرة". وأضاف:" الجهاز المعاون لحسام حسن سيتكون من طارق سليمان مدربًا عامًا وطارق السعيد وحسن مصطفى مدربين وعماد المندوة مدربا لحراس المرمى ووليد بدر مدير إداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي".

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