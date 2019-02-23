المقاصة: تضررنا من أزمة الأهلي وبيراميدز.. ونستثمر في الرياضة بالطريقة السليمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن فريقه تضرر بسبب الأزمة الأخيرة الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز، وتعديل جدول الدوري.

وطالب نادي المقاصة، بتعديل موعد مباراته مع الانتاج الحربي بالدوري يوم 2 مارس، بسبب وضع مباراة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر يوم 27 فبراير.

وقال هويدي في تصريحات لبرنامج "8 الصبح" عبر قناة "دي أم سي" "المقاصة يستهدف التواجد ضمن المربع الذهبي، والسعي من أجل حجز مقعد في البطولة الأفريقية، هذا يزيد من اسهم النادي".

وتابع "الفترة الأخيرة حدث استقرار فني بشكل جيد، ساهم في تحسن نتائج الفريق، لا يجب أن ننسى أن فترة إيهاب جلال شهدت استقرار فني وإداري، وبالتالي من الطبيعي عندما يحدث تغيير أن يكون هناك هبوط في المستوى".

واستمر "طلعت يوسف مدرب مميز وصاحب أخلاق عالية، ولم يتطاول على أحد أو يصدر منه تصريحات مسيئة لأحد لكي يتم تطبيق العقوبات عليه، نحن كنادي المقاصة، عانينا من هجوم البعض علينا دون أي أسباب".

وواصل "نحن نادي يستمثر في الرياضة بالشكل الصحيح، لدينا ميزانية نعمل من خلالها، نقوم ببيع اللاعبين لكي نحقق مكاسب جيدة تجعلنا نستمر بالشكل السليم في المنافسة".

وصرح "بالتأكيد اتحاد الكرة لديه كامل الحرية فيما يخص عملية تنظيم المسابقات، لكن أيضا نريد معرفة الاسباب التي ادت لتعديل الجدول بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز، وأن تُلعب مباراة الكأس بدلا من الدوري".

وشدد "اذا كان الغرض هو أن الأهلي لم يلعب مع الزمالك وسيلعب مباراتين مع بيراميدز في الدوري، فالزمالك مثلا لم يواجهه الاسماعيلي في الدور الأول حتى الأن، نعلم أنه موسم استثنائي، لكننا تضررنا من هذا الأمر".

واستكمل "الانتاج الحربي منافسنا المباشر على المركز الرابع وبالتالي المباراة هامة بالنسبة لنا، الأمر صعب أن يتم وضع مباراة الزمالك يوم 27 فبراير، نحن لا نلعب في أفريقيا كي نعاني من ضغط المباريات بتلك الطريقة".

واختتم "بالتأكيد سندرس كل الأمور الفنية الخاصة بمشاركة اللاعبين في مباراة الزمالك ثم الانتاج، ومسألة الدفع بالناشئين من عدمها، نحن والانتاج ليس لدينا لاعبين دوليين، ما المانع ان نلعب في فترة التوقف".