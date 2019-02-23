الامارات | بينشيتش تواصل مفاجآتها وتقصي حاملة لقب تنس دبي الأوكرانية سفيتولينا

شكرا لقرائتكم خبر عن بينشيتش تواصل مفاجآتها وتقصي حاملة لقب تنس دبي الأوكرانية سفيتولينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت المصنفة 44 عالمياً السويسرية بلينده بينشيتش مفاجآتها في تنس دبي للسيدات، عقب نجاحها في أقصائها حاملة لقب نسختي دبي للعامين الماضيين 2017 و2018 الحسناء الأوكرانية يلينا سفيتولينا من الدور النصف نهائي للبطولة، بعد أن حسمت السويسرية موقعة النصف نهائي لمصلحتها بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة "6-2 و3-6 و7-6" في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود في دبي.

وتلتقي بينشيتش في السابعة مساء اليوم في نهائي النسخة الـ 19 لبطولة دبي البالغ إجمالي جوائزها 2.82 مليون دولار، التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الرابعة على العالم، وذلك بعد أن نجحت كفيتوفا المتوجة بلقب نسخة 2013 في العودة إلى النهائي للمرة الثانية بتاريخها بفوزها في النصف نهائي على المصنفة 31 عالمياً لاعبة الصين تايبيه سو وي هيش، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة "3-6 و6-2 و6-4".

