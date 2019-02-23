شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي ملف "الترضية" بتمديد عقد أحمد حمودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يغلق مسئولو الأهلى ملف تمديد عقود نجومه بأحمد حمودى صانع العاب الفريق الذى أصبح اللاعب الوحيد المتبقي له موسم فى عقده مع الفريق الأحمر ونجح النادى الأحمر فى تمديد عقود جميع اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وعلى رأسهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد، فيما يناقش مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى ملف التجديد لأحمد حمودى.

ويتمسك مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى ببقاء أحمد حمودى، بعد أن كان اللاعب قريباً من الرحيل خلال الانتقالات الشتوية الماضية، عقب تلقيه أكثر من عرض مغري محلياً وخارجياً، إلا أن الخواجة تدخل فى اللحظات الأخيرة وطلب الإبقاء على اللاعب نظراً للحاجة الفنية اليه رغم التعاقد مع أكثر من لاعب فى مركزه منهم حسين الشحات ورمضان صبحي .

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسات متواصلة مع أحمد حمودى خلال الأيام القادمة، للتفاوض حول تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين أسوة بما حدث مع زملائه الآخرين فى الفريق.