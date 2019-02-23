رياضة | آخرهم حسام حسن .. 4 مدربين لسموحة في موسم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم حسام حسن .. 4 مدربين لسموحة في موسم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق السكندري خلفًا لـ عادل عبد الرحمن الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ويتكون الجهاز المعاون لـ"حسام حسن" في سموحة من: إبراهيم حسن مديرا للكرة - طارق سليمان مدربا عاما - طارق السعيد وحسن مصفي مدربين مساعدين - عماد المندوة مدربا لحراس المرمي - وليد بدر مدير اداري.

ويعتبر حسام حسن المدير الفني رقم (4) لسموحة في الموسم الحالي، وذلك بعد الثلاثي، علي ماهر وطارق يحيي وعادل عبد الرحمن، والذين رحلوا جميعًا بالترتيب بسبب سوء نتائج وأداء الفريق هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه المدربين الثلاثة مع سموحة قبل تولي حسام حسن القيادة الفنية للفريق:-

1- علي ماهر:

تولي القيادة الفنية لسموحة في بداية الموسم واستمر مع الفريق السكندري (136 يومًا)، قاد سموحة في 14 مباراة (13 بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر)، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدف، وحصد 20 نقطة في سباق الدوري، قبل أن يستقيل من تدريب الفريق.

2- طارق يحيي:

عقب رحيل علي ماهر، تولي طارق يحيي تدريب سموحة في 14 نوفمبر 2018، واستمر معه (63 يومًا)، وقاد الفريق السكندري في 7 مباريات، تعادل في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا، وحصد 3 نقاط.

كما فشل في الصعود بالفريق السكندري للدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر حيث خسر أمام الإتحاد بنتيجة 4-2 في دور الـ16 وودع منافسات البطولة، قبل أن يتقدم بإستقالته من تدريب الفريق.

3- عادل عبد الرحمن:

تولي تدريب سموحة في 17 يناير الماضي واستمر معه (37 يومًا)، وقاد الفريق في 4 مباريات بالدوري الممتاز، فاز في مباراتين، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه هدفًا وحيدًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، و ترك الفريق بالمركز الـ12 بجدول الدوري برصيد 25 نقطة.