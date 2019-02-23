رياضة | خاص- التفاصيل الكاملة لبيع حصة تركي آل الشيخ لـ"الشامسي" في "بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- التفاصيل الكاملة لبيع حصة تركي آل الشيخ لـ"الشامسي" في "بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن القيمة الإجمالية لبيع نادي بيراميدز للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وأكدت المصادر المقربة لـ"آل الشيخ" لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن تركي آل الشيخ كان قد باع النصف الأول من أسهم نادي بيراميدز للمستثمر الإماراتي بمبلغ 35 مليون دولار، ثم باع نصف أسهم بيراميدز المتبقية بمبلغ 47 مليون دولار لـ"الشامسي"، ليبلغ إجمالي عملية البيع 82 مليون دولار.