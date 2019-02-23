الان تتابع «فيفا» يمنع تشيلسي من ضم لاعبين جدد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إنه تم منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي خلال فترتين مقبلتين للانتقالات مع تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (599460 دولار).

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