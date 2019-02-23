شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مؤتمر صحفى لجروس قبل مواجهة الزمالك وبترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى التاسعة من مساء اليوم، فى استاد برج العرب، قبل مواجهة بترو أتليتكو الأنجولى، المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع والأخير فى المجموعة الرابعة التى يتواجد بها بنقطة واحدة فيما يتصدرها نصر حسين داي الجزائري بأربعة نقاط، ويأتي خلفه في المركزين الثاني والثالث فريقى جورماهيا الكيني وبترو أتليتكو الأنجولي ولكل منهما ثلاثة نقاط.

ويخوض بترو أتلتيكو الأنجولى، مرانه الأساسى عقب المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة على ملعب برج العرب، بعد وصول الفريق الأنجولى لبرج العرب مباشرة مساء الجمعة على متن طائرة خاصة.