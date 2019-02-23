اونلاين | البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم

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البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم



تنطلق ضربة بداية مباراة برشلونة وإشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مساء السبت وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أشبيلية على قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثل laliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD الفضائية.

نعرض لكم البث المباشر (برشلونة وإشبيلية) حيث تشاهدون مباراة برشلونة ومضيفه اشبيلية لحساب المرحلة 25 من الدوري الاسباني مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة برشلونة واشبيلية مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية

مباراة برشلونة واشبيلية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ستكون قمة مرتقبة بكل المقاييس، كون البرسا متصدر الليغا لا ينوي التفريط بفارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين أن إشبيلية يستهدف الفوز الحتمي بهدف تأمين مركزه الرابع من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس الذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة. كما سيسعى النادي الأندلسي للثأر من نظيره الكتالوني الذي أزاحه من الكأس بهزيمة قاسية.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أشبيلية على قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثلlaliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD الفضائية.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم

ويحتل حالياً نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم

ورمكنكم متابعبنا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر.

البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيلية| مشاهدة Barcelona اليوم في الدوري الاسباني كورة لايف اليوم

