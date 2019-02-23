رياضة | مصر تستضيف معسكر الجمباز الفنى لناشئي دول الشمال الإفريقى بالمركز الأوليمبى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف معسكر الجمباز الفنى لناشئي دول الشمال الإفريقى بالمركز الأوليمبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الدكتور إيهاب امين رئيس الإتحاد المصرى ونائب رئيس الإتحاد الإفريقي ورئيس منطقة شمال إفريقيا للجمباز المعسكر الدولى لإعداد الناشئين لدول الشمال الإفريقي بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى على نفقة الإتحاد الدولى والذى انطلق مساء أمس الخميس ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة أربع دول هى مصر الدولة المستضيفة وتونس والجزائر وليبيا ، تشارك كل دولة فى المعسكر بثلاثة إلى أربعة مدربين وستة لاعبين ولاعبات فى الجمباز الفنى بنين وبنات، ويحاضر فى المعسكر أثنين من الخبراء الدوليين بالاتحاد الدولى للعبة ، حيث يلقيان محاضرات على المدربين ، ومنحهم كورسات تدريبية فى فنون اللعبة ، وتعريفهم بأحدث طرق التدريب العالمية ، كما يقوم الخبيرين بتدريب اللاعبين المشاركين فى المعسكر .

صرح الدكتور إيهاب امين إن ذلك يأتى تماشيا مع سياسة الدولة المصرية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للإتحاد الإفريقى والإهتمام بالقارة السمراء والتقارب مع الدول الإفريقية ، مشيرا إلى أن الرياضة قطاع مهم جدا لزيادة التقارب والتجانس بين أبناء القارة الإفريقية التى تذخر بالمواهب الفذة فى كل الألعاب مما بجعل أبطالها قادرون على الوقوف فوق منصات التتويج ، والفوز بالبطولات المختلفة ، مؤكدا أنه قام بدمج المنتخبات الوطنية المصرية المختلفة فى الجمباز الفنى للتدريب فى المركز الأوليمبى أثناء المعسكر للإستفادة من خبرات الدول المشاركة ، ولتوثيق أواصل التعاون مع دول الشمال الإفريقى .