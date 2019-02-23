رياضة | ثلاث مسابقات فى كرة القدم بالألعاب العالمية للاولمبياد الخاص بأبوظبى 2019

تشهد الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص أبوظبى 2019 والتى تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، والتى تشارك فيها 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبه وتشهد الالعاب العالمية 24 رياضة أولمبية ، وتشارك بالالعاب 19 دولة من دولة المنطقة ، تشهد الالعاب مشاركة 8 دولة من دول المنطقة فى كرة القدم ، والتى تشهد ثلاث مسابقات كرة الصالات الخماسى ، والسباعى ، وكرة القدم 11 لاعبا .

وتشارك مصر بفريق مكون من 8 لاعبين اربعه من ذوى الاعاقة الفكرية واربعه من الاسيوياء ، وتكون من محمد علي حسن ، محمد احمد سنوسى ، هيثم محمد ابراهيم ، محمد مختار حسن واللاعبون الشركاء عمر محمد عبدالحميد محمد، عمور محمد محمد الشربينى ، محمد احمد سعيد حسن ، مؤمن عبدالله محمد جمال والمدير فنى محمد دسوقى صبيحه والمدرب حسن صابر محمود حسن .

شارك العراق فى مسابقة كرة القدم السباعى بفريق مكون من عشر لاعبين ، وتشارك ايران فى كرة القدم الموحدة بفريق مكون عشر لاعبين 6 لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية واربعه من الاسوياء ، وتشارك عمان فى كرة القدم الموحدة بفريق مكون 13 لاعبا 7 من ذوى الاعاقة الفكرية وسته من الاسوياء ، وتشارك الجزائر فى كرة القدم السباعى بفريق مكون من عشر لاعبين ، وتشارك سوريا فى كرة القدم الخماسى بفريق مكون من 10 لاعبين بينهم 6 من ذوى الاعاقة الفكرية 4 شركاء من غير المعاقين . وتشارك الكويت بفريق موحد بفريق مكون من عشر لاعبين نصفهم من ذوي الاعاقة الفكرية والنصف الاخر من غير المعاقين. وتشارك الامارات فى كرة القدم للذكور والاناث من خلال 58 لاعبا ولاعبه عبارة عن 22 لاعبا و16 شريكا ، و10 لاعبات بالاضافة الى عشر شريكات .

تعتبر مدينة زايد الرياضية مساحة مفتوحة متعددة الأغراض تمتد على 26,340 متر مربع من المساحات العشبية والمنازل ومرافق الطاقة المؤقتة والمنشآت المضاءة بالكشافات ومرافق الخزائن والمدرجات. وسيُستخدم 16 ملعبًا في منافسات كرة القدم: ثمانية ملاعب بالحجم الكامل، وخمسة ملاعب لكرة القدم السباعية (بالإضافة إلى ملعبين لكرة السوفتبول)، وملعب واحد لكرة القدم الخماسية. كما تضم مدينة زايد الرياضية مركز التنس العالمي الذي يستضيف منافسات دولية بشكل متكرر.

وتشهد الألعاب العالمية بأبوظبى 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة.الرياضات التى تشهدا الالعاب هى ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)،كرة السلة،كرة الطائرة الشاطئية ،البوتشي،البولينج،سباقات الدراجات، الفروسيةكرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)،والجولف،الجمباز الفني،الجمباز الإيقاعي،كرة اليد،الجودو،التجديف بقوارب الكاياك،سباق المسافات الطويلة (الماراثون)،رفع الأثقال،التزلج بالعجلات،الشراع،السباحة والسباحة في المياه المفتوحة،تنس الطاولة،التنس الأرضي،السباق الثلاثي (الترايثلون)،الكرة الطائرة.

40 سنة كرة قدم مع الالعاب العالمية

تم إدخال رياضة كرة القدم في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1979،في ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1999 التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، تنافس في مسابقة كرة القدم 1054 لاعب يمثلون 72 برنامج أولمبياد خاص، وتسابق في الالعاب العالمية الصيفية 2003 التي اقيمت دبلن بأيرلندة 1236 لاعبا مثلوا 95 برنامجا

مسابقات كرة القدم

ومسابقات كرة القدم تشمل الفرق: مباريات الفرق المكونة من 5 لاعبين (ملاعب مفتوحة) ، ومباريات الفرق المكونة من 11 لاعب وفقا لقوانين الفيفا.و مسابقة فرق الرياضات الموحدة: مباريات الفرق المكونة من 5 لاعبين، ومباريات الفرق المكونة من 11 لاعب،و مسابقة كرة القدم داخل الصالات وفقا لقوانين الفيفا، كما تتوفر مسابقات مفيدة للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة منها مسابقة المهارات الفردية ،ومسابقة المهارات الفردية للرياضات الموحدة.