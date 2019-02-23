النصر يرمي بثقله لعبور الفيحاء.. وصراع بين الرائد والفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

يسعى النصر لمواصلة ملاحقة الهلال على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال لقائه مع الفيحاء اليوم، ويلتقي الرائد والفيصلي في مباراة متكافئة في ختام الجولة الـ 21 للبطولة.

النصر والفيحاء 18:25

يرمي وصيف الدوري «النصر» بثقله عندما يستضيف الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث يطارد متصدر الترتيب الهلال باعتبار أن الجولات المقبلة لا تحتمل أي تفريط في الرصيد النقطي لدى النصر، ولا سيما أن الفارق يعد 6 نقاط وهو من يمتلك 43.

فيما يود الفيحاء صاحب المركز 14 ورصيد نقطي مجموعه 16 تعويض خسارته من الفتح والخروج بنتيجة إيجابية تسهم في تعديل وضع الفريق لطوق النجاة من شبح الهبوط.

الرائد والفيصلي 14:55

يأمل الرائد تعزيز مركزه في المنطقة الدافئة للدوري بعد أن نجح في جمع 24 نقطة خلال مبارياته الـ 20 الماضية التي وضعته في المركز العاشر، ويسعى لتحقيق انتصاره السابع أمام فريقه يلعب بطريقة منظمة، ويسعى للاستفادة من الحالة المعنوية الطيبة التي يعيشها عقب تعادله في الجولة الأخيرة مع الاتحاد بهدف لكل منهما.

في المقابل، يدخل الفيصلي بالتشكيلة نفسها التي خاض بها المواجهة المثيرة أمام الاتفاق، والتي فاز خلالها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، متأملا أن يعزز مكانته في المركز التاسع بـ 27 نقطة ويواصل الانتصارات في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

حقائق حول النصر والفيحاء