5 عوامل وراء سقوط الاتحاد أمام الهلال واقترابه من الهبوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

تكالبت 5 عوامل على الاتحاد لتسقطه أمام منافسه الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية بهدفين دون مقابل على استاد الملك عبدالله بجدة، لتضع الفريق العريق في فوهة الخطر، بعد أن بات مرشحا بنسبة كبيرة للهبوط إلى دوري الأولى، تلقى الخسارة رقم 12 ليبقى على رصيده السابق بـ 15 نقطة بالمركز ما قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري، مصارعا في دائرة خطر الهبوط بعد أن قدم أسوأ مشوار في تاريخه.

وستكون مواجهة الاتحاد المقبلة أمام نده التقليدي الأهلي في الجولة الـ 22 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي سلافن بيلتش الذي لا يلقى أي قبول لدى جماهير الاتحاد التي نادت بإقالته بعد الخسارة من الهلال، بشكل معلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

84 يوما دون جدوى

استبشرت الجماهير الاتحادية مع تولي إدارة لؤي الناظر أن تعتدل أوضاع الفريق بعد استقالة إدارة نواف المقيرن، بيد أن الأمر لم يتغير وظل الفريق يعاني فنيا، غير أنه تقدم مرتبة واحدة بسلم ترتيب الدوري من المركز الأخير إلى ما قبل الأخير، مع العلم أن الناظر أكمل 84 يوما في إدارة الاتحاد دون تحقيق أي تقدم ملموس.

صفقات مضروبة

كررت الإدارة الأخطاء نفسها مع صفقات أجنبية متواضعة، على الرغم من الدعم المالي الكبير التي حظيت به من هيئة الرياضة، إذ فشلت في التعاقد مع أسماء أجنبية مؤثرة، تحدث الفارق الفني بالفريق باستثناء المدافع المغربي مروان داكوستا الذي نظم دفاعات الفريق وقدم أداء لافتا غير أن بقية الأسماء المستقدمة لم تضف أي جانب فني للفريق.

حارس معطوب

جاء التعاقد مع الحارس البرازيلي غروهي بمثابة الصدمة لجماهير الاتحاد، حيث كانت إدارة ناظر تعلم عن إصابته قبل التوقيع معه، ورغم ذلك تم التعاقد معه الأمر الذي أفقدها خدماته نتيجة إجرائه لتدخل جراحي خارج المملكة، مما أفقد الفريق مركزا مهما كان يحتاجه في ظل تواضع مستوى البدلاء لفواز القرني الحارس الأساسي.

بيلتش يتخبط

لم يستطع مدرب الفريق الاتحادي الكرواتي سلافن بيلتش منذ تسلمه المهمة في 28 من سبتمبر الماضي من إصلاح الوضع الفني للفريق بعد رحيل دياز، وفترة تولي بندر باصريح المهمة المؤقتة، ولم يشهد الفريق أي تطور فني ملحوظ من خلال تخبطه الفني في التشكيل والقراءة الفنية الخاطئة مما دفع جماهير العميد للمطالبة بإقالته وإعادة التشيلي سييرا لإنقاذ الفريق قبل فوات الأوان كما أشارت.

277 يوما بلا فوز

منذ آخر فوز حققه الاتحاد على الفيصلي في 13 مايو 2018 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لم يتمكن الفريق من تحقيق أي حالة فوز على أرضه ووسط جماهيره باستاد مدينة الملك عبدالله بالجوهرة المشعة بمعقله بجدة، مما يعني أنه أكمل 277 يوما بلا انتصار في الجوهرة، ليصبح عامل الجمهور الذي كان يميز الاتحاد عبئا على الفريق.