انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم السبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة وتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي وإرسال هذه التعديلات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- لاعتمادها فى حالة اكتمال النصاب القانوني للعمومية و الموافقة على البنود.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من بعض أندية القسم الثانى والثالث ببطلان إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وبالتالى بطلان الجمعية وبطلان القرارات التى سيتم اتخاذها حال اكتمال النصاب القانونى.

وكشف أحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت أنه أرسل خطابا رسميا ببطلان العمومية، خاصة أنه لم يتم إرسال البنود الخاصة بالعمومية إلى الأندية قبلها بأسبوع وطلب إلغاء العمومية، وأضاف مجاهد أن اللائحة تنص على أنه يجب إرسال البنود للأندية قبل انعقادها بـ7 أيام ، واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على بعض التعديلات على اللائحة ، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات بحيث يكون من حق أى عضو بالمجلس الترشح فى الانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين خاصة أن هناك أكثر من عضو فى المجلس الحالى ينطبق عليه هذا البند وهم أحمد مجاهد و سيف زاهر و خالد لطيف و عصام عبد الفتاح ، بينما يقود محمود الشامى عضو المجلس السابق جبهة لتطبيق هذا البند خاصة أنه لم يخوض الانتخابات الأخيرة بسبب هذا البند.، بجانب وضع حد أقصى لسن الترشح بحيث لا يجوز لمن تخطى الـ70 عامًا خوض الانتخابات، وأيضًا وضع بند يمنع أى شخص من الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس إلا اذا كان قد أمضى دورة كاملة فى المجلس من قبل كعضو مجلس إدارة، بجانب إنشاء روابط محترفة لأندية القسم الأول والثانى والثالث.

كما يقترح بعض أعضاء الجبلاية إلغاء المقعد المخصص للمرأة على أن تخوض السيدات الانتخابات على أحد المقاعد المفتوحة للعضوية ، كما سيطلب بعض التعديلات وعلى رأسها صرف نسبة 20 إلى 25 % من دخل اتحاد الكرة سنوياً لأندية القسم الثانى والثالث، بحيث يحصل كل نادى في القسم الثاني سنويا على 950 ألف جنيه ، واندية القسم الثالث ما يقارب الـ235 ألف جنيه ، كما استقر مجلس الجبلاية على التراجع عن طرح فكرة إقامة الإنتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة، بعدما رفض أغلب أعضاء المجلس هذا الإقتراح بجانب الجمعية العمومية، وستقام الإنتخابات المقبلة على مقاعد الرئيس والنائب و9 أعضاء.