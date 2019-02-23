الأهلي يطير للغردقة اليوم لمواجهة الجونة في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق الأهلي اليوم ، السبت، للغردقة لإقامة استعداداً لمواجهة فريق الجونة فى إطار مباريات الأسبوع الـ24 لمسابقة الدورى ، ويجهز الجهاز الفني للأحمر حمدي فتحي لاعب الفريق لقيادة الوسط الأحمر فى مواجهة ممثل البحر الأحمر فى المسابقة. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه في الحادية عشر من صباح اليوم ثم يتجه الفريق للغردقة عقب المران ، بعد أن كان بدأ صباح أمس ، الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة وجّهز أليخاندرو، مخطط الأحمال بالأهلى، برنامجا بدنيا من أجل تقديم عرض قوي في مباراة الغد والفوز على الفريق الساهلي الذى حقق واحدة من كبرى مفاجأت الدوري الاسبوع الماضي بعدما فاز بهدفين لهدف على بيراميدز.

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