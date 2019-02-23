رياضة | هل يعود رودريجيز إلى ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود رودريجيز إلى ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التخطيط لخطوة أولى في طريق عودة خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني إلى سانتياجو بيرنابيو في الصيف المقبل.

وكان رودريجيز البالغ من العمر 27 عاماً قد انتقل للعب للبايرن في صيف 2017 قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين بمبلغ 13 مليون يورو مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي بـ 45 مليون يورو.

ولم يقدم رودريجيز مع البايرن بالشكل المنتظر منه خاصةً هذا الموسم مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، حيث كان حبيس دكة البدلاء في الكثير من المباريات بمشاركته في 18 مباراة فقط وإحرازه 3 أهداف وصناعة أربعة آخرين.

وشارك خاميس رودريجيز في مباراة بايرن ميونخ أمام ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وقدّم آداء طيبًا.

وقال رودريجيز في تصريحات صحفية :"في مدريد، أملك كل شيء، لدي منزل والناس التي تحبني. عليك أن تفكر في كل شيء".

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أنه قد تم تحديد اجتماع بين ريال مدريد، البايرن وممثل اللاعب في 13 مارس المقبل عندما يحين موعد لقاء العودة بين ليفربول وبايرن ميونخ لمناقشة مستقبل رودريجيز وسيتم حسم الموعد وفقاً لنتيجة المباراة ففي حال إقصاء البايرن سيحدث الاجتماع نهاية الشهر أما في حالة التأهل سيتأجل حتى أبريل.