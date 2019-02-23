رياضة | قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم إشبيلية بنظيره برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، مساء اليوم السبت والموافق 23/2/2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مع إشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، مساء السبت وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة و7:15 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل حالياً نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

ويتوقع أن يلعب برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط: فيليبي كوتينيو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

وقد يدخل إشبيلية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: توماش فاسليك

خط الدفاع: سيرجي جوميز - دانييل كاريكو - سيمون كيير

خط الوسط: سيرخيو إسكوديرو - فرانكو فاسكيز - إيفير بانيجا - خيسوس نافاس

خط الهجوم: بابلو سارابيا - وسام بن يدير - أندريه سيلفا

وستنقل مباراة برشلونة ضد أشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت علي محمد علي بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثل laliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD.

كما ستكون مباراة برشلونة مع إشبيلية في الليجا الإسبانية مذاعة عبر قناة Eleven Sports 1 HD بجانب قناة Sport Klub 1 Serbria.