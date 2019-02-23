رياضة | السعداء والتعساء بتولي حسام حسن قيادة سموحة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعداء والتعساء بتولي حسام حسن قيادة سموحة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق السكندري بشكل رسمي، ليُصبح رابع مدربًا للفريق بالموسم الحالي بعد علي ماهر، وطارق يحيي، وعادل عبد الرحمن الذي رحل مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

عند قدوم أي مدرب جديد، يكون هناك سعداء وتعساء داخل الفريق، وهو ما ينطبق على تعيين حسام حسن مدربًا لسموحة ليقود الفريق السكندري في النصف الثاني من الموسم الحالي، بالتأكيد سيكون بالفريق من هو مُرحب بهذا القرار، وآخرين سيكون هذا الخبر "غير سعيد" بالنسبة لهم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير السعداء والتعساء بتولي حسام حسن قيادة سموحة:-

- السعداء:

• باسم مرسي:

افتقد باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار لصفوف سموحة بريقه وجزء كبير من مستواه خلال الموسم الحالي، بعد عودته من تجربة احترافية متواضعة في صفوف فريق لاريسا اليوناني، وبالتأكيد سيكون سعيدًا بتولي "حسام حسن" أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، وواحد من أبرز المدربين المصريين خلال السنوات الماضية قيادة الفريق الذي يلعب له حتي يساعده على استعادة مستواه مجددًا، والعودة مرة أخري لهوايته المفضلة في هز شباك المنافسين.

• عمرو بركات:

يعد عمرو بركات لاعب الأهلي المعار لصفوف سموحة، واحد من أكثر السعداء بتولي حسام حسن قيادة الفريق السكندري، خاصة وأن "العميد" يعرف إمكانياته الفنية والبدنية جيدًا لاسيما وأنه من صعده للفريق الأول بالزمالك وكان عمره وقتها لم يتجاوز الـ20 عامًا، وبالتأكيد يستطيع إعادته لمستواه المميز، ويحقق من خلالها أقصي استفادة الممكنة للنادي السكندري.

• محمد حمدي:

من السعداء أيضًا بتولي حسام حسن قيادة سموحة، محمد حمدي زكي الشهير بـ "جدو الصغير"، حيث سبق وتدرب تحت قيادته في الاتحاد السكندري وكان يعتمد عليه الأخير بشكل كبير في تشكيلة "زعيم الثغر" وتألق اللاعب وقتها بشكل لافت للأنظار وانضم لصفوف منتخب مصر وانتقل للأهلي.

وصرح "حمدي" في وقت سابق أن حسام حسن من صنع نجوميته في كرة القدم خلال قيادته للإتحاد، لذلك يأمل اللاعب أن يعود للتألق من جديد تحت قيادة "العميد" ولكن هذه المرة مع سموحة.

• حسام حسن:

يقدم حسام حسن مهاجم سموحة عروضًا قوية رفقة الفريق السكندري في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 20 مباراة، وبالتأكيد سيكون سعيدًا بعد تولي حسام حسن تدريب أحد من أفضل من شغلوا مركز رأس الحربة في تاريخ مصر تدريبه في سموحة، حيث يمكنه الاستفادة من خبراته الكبيرة ويستطيع أن يطور مستواه بشكل أفضل مما يؤهله للتواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة.

- التعساء:

• إسلام صلاح:

قد يكون إسلام صلاح لاعب وسط المصري السابق وسموحة الحالي، واحد من التعساء بتولي حسام حسن قيادة الفريق السكندري، خاصة وأنه سبق ووضعه على قائمة الانتظار خلال تدريبه للمصري البورسعيدي، مما دفع اللاعب للرحيل عن بورسعيد والانتقال لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 للبحث عن فرصة جديدة للمشاركة، ويخشي أن يتكرر الأمر مجددًا ويستبعده "العميد" من التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة القادمة.

• أوميد أوكري:

سيكون الإثيوبي أوميد أوكري مهاجم سموحة من التعساء بقدوم حسام حسن لقيادة الفريق، خاصة وأن الإنتاج التهديفي للاعب متواضع في الموسم الحالي فلم يسجل سوي هدف وحيد في 20 مباراة لعبها مع الفريق السكندري هذا الموسم، وبالتأكيد هذا الأمر لن يرضي واحد من أفضل الهدافين في تاريخ الكرة المصرية وقد يفكر في إبعاد "أوكري" عن تشكيلة الفريق الأساسية خلال الفترة المقبلة.

• أحمد صبحي:

الظهير الأيمن لسموحة أحمد صبحي والمنتقل للفريق قادمًا من بتروجيت، قد يكون قلقًا من تولي حسام حسن قيادة الفريق، حيث يخشي من إبعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق السكندري، والاعتماد علي اللاعب الشاب كريم يحيي والمنتقل لسموحة على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، والذي ظهر بمستوي طيب في المباريات الأخيرة تحت قيادة عادل عبد الرحمن، لاسيما وأن "حسام" يفضل دائمًا أن يعتمد على العناصر الشابة.