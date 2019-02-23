رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم السبت 23/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم السبت 23/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق إشبيلية صدام قوي ضد برشلونة بقيادة فالفيردي، مساء اليوم السبت 23/2/2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

- موعد مباراة برشلونة وإشبيلية:

ويستعد فريق إشبيلية لخوض مباراته ضد البارسا على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، مساء السبت وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة و7:15 بتوقيت الإمارات.

- موقف الفريقين بالليجا:

ويتواجد حالياً نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

وسيكون نادي برشلونة على موعد، عقب هذا اللقاء، مع كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

- التشكيل المتوقع:

برشلونة:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط: فيليبي كوتينيو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

إشبيلية:

حراسة المرمى: توماش فاسليك

خط الدفاع: سيرجي جوميز - دانييل كاريكو - سيمون كيير

خط الوسط: سيرخيو إسكوديرو - فرانكو فاسكيز - إيفير بانيجا - خيسوس نافاس

خط الهجوم: بابلو سارابيا - وسام بن يدير - أندريه سيلفا

- القنوات الناقلة:

وستنقل مباراة برشلونة ضد أشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثل laliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD.

- مشاهدة البث المباشر:

ويمكنكم متابعبنا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا الاسبانية عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر.