رياضة | موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني يوم السبت 23/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني يوم السبت 23/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية مساء يوم السبت 23/2/2019 ويأاي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق ضربة بداية مباراة برشلونة وإشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مساء السبت وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أشبيلية على قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثل laliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD الفضائية.

ويحتل حالياً نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

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