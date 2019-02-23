شكرا لقرائتكم خبر عن بيليتش يبطل مفعول الساحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تضاءلت فرص اللاعب التشيلي فيلانويفا المحترف في صفوف الاتحاد باللعب ضمن خريطة الفريق الأساسية تحت قيادة المدرب بيليتش الذي لديه تحفظات فنية حيال اللاعب، مما ساهم في غيابه عن المشاركة مع النمور في بعض المباريات وآخرها أمام الهلال في مواجهة الكلاسيكو التي تلقى خلالها العميد الخسارة بهدفين مقابل لاشيء على أرضه وببن جماهيره، ليستمر العميد في المركز ما قبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 15 نقطة حصدها من 3 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة في دوري المحترفين، جعلت الفريق مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى. وكانت مباراة الكلاسيكو التي جمعت الاتحاد والهلال أظهرت الحالة النفسية التي يعيشها اللاعب فيلانويفا بعدم منحه فرصة المشاركة مع الفريق في ظل قناعته أن الفريق يحتاجه فنيا، لكن ذلك الأمر يصطدم بقرار المدرب بيليتش الذي تحدث عن تحفظاته الفنية حيال اللاعب، وفي خضم ما يحدث بين فيلانويفا والمدرب بيليتش، ذكرت الصحف في تشيلي أمس أن نادي يونيفرسيداد دي التشيلي يريد التعاقد مع اللاعب على سبيل الاستعارة 6 أشهر، ويعتبر فيلانويفا خيارا قويا لدى إدارة يونيفرسيداد دي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في تشيلي التي لم تنته حتى الآن، وتأتي تحركات نادي يونيفر سيداد دي للتعاقد مع «الساحر» بسبب حاجة المدرب فرانك كوديلكا لصانع ألعاب، ووقع الخيار على اللاعب فيلانويفا للتعاقد معه من قبل مسؤولي النادي.